В Белгородской области мужчина угнал «Жигули», чтобы съездить за алкоголем

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Старому Осколу поступило сообщение о ДТП в селе Николаевка. По предварительным данным, 31 июля неизвестный на автомобиле «ВАЗ 21041» наехал на пешехода и скрылся с места аварии. В результате женщина получила незначительные травмы, помощь ей была оказана на месте. При этом потерпевшая запомнила лицо водителя.

По горячим следам ранее неоднократно судимый злоумышленник был задержан инспекторами ДПС. Им оказался 53-летний местный житель. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, но пройти медицинское освидетельствование отказался. Кроме того, полицейские установили, что «ВАЗ 21041» мужчине не принадлежит и был угнан с территории фермы. Позже собственник автомобиля обратился с соответствующим заявлением в полицию. По предварительным данным, машина была не заперта. Подозреваемый проник в салон и завел автомобиль, соединив провода, чтобы съездить в магазин за алкоголем.

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон) подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.