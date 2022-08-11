На белгородском пляже спасатели помогли тонущему мужчине

В Белгороде спасатели предотвратили трагедию на воде. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Большинство происшествий на воде случается из-за халатности и пренебрежения правилами безопасности. Поэтому быстрота реакции спасателей помогает предотвратить трагедию.

На днях, на оборудованном пляже в районе улицы Речной, который был открыт в этом году, отдыхала компания мужчин. Река в этом месте довольно глубокая, и сотрудники ГОЧС предупредили белгородцев, что нужно рассчитывать силы и не заплывать за буйки. Один из отдыхающих, проигнорировав предупреждение спасателей, отплыл на несколько метров от берега. В итоге он почувствовал себя плохо, стал тонуть и просить о помощи.

Дежурившие на пляже спасатели – Евгений Шеховцов, Алексей Сабитов и Иван Бабынин – немедленно бросились к тонущему человеку. Удерживая пострадавшего на поверхности, специалисты доставили его на берег и оказали первую помощь. Белгородец находился в сознании, от госпитализации он отказался и после проведенной с ним профилактической беседы отправился домой.

Сотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области настоятельно просят жителей и гостей региона соблюдать правила поведения на воде и не игнорировать замечания спасателей. А в случае возникновения происшествия на воде, срочно сообщайте об этом по номеру телефона «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 39-99-99.