Губернатор прокомментировал появление знака "вертолётной площадки" на крыше гаража в Белгороде

Вячеслав Гладков рассказал, как на крыше гаража появился загадочный символ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На прямую линию к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась жительница столицы региона. Женщину попросила его прокомментировать появление знака вертолетной площадки на крыше гаража в Белгороде. Символ представляет собой латинскую букву H в кружке.

- То, что знак рисовался не для вертолёта, думаю, объяснять не нужно. Администрация города выяснила, кто и для чего нарисовал этот знак? Ожидаю полный и развернутый ответ, - написала главе региона женщину.

Как оказалось, надпись была сделана в романтическом порыве.

- Во-первых, я хотел сказать вам большое спасибо за ваше небезразличие и внимание ко всему происходящему. В данном случае есть человек, который на крыше собственного гаража написал две первые буквы имени и фамилии своей жены. Ну, такая вот любовь, - прокомментировал Вячеслав Гладков.

Он также добавил, что администрации города добивается того, чтобы надпись, которая «создает дискомфорт большому количеству белгородцев», все-таки убрали.