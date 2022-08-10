Белгородцы завоевали 15 медалей на первенстве России по спортивной борьбе

спортсмены являются воспитанниками ДЮСШ № 2 Белгорода, СК «Вертикаль» Белгорода, ДЮСШ Белгородского района и СК «Юность» Прохоровки. Фото ЦСП Белгородской областию

На прошедшем в столице на базе ЦСКА первенстве России по спортивной борьбе грэпплинг/грэпплинг-ги белгородские спортсмены заняли 15 призовых мест.

Никита Лобойко победил в разделах no-gi и gi, Екатерина Буравцова стала лучшей в разделе gi. В активе Александра Булавинова и Екатерины Супрун первое место в разделе gi и второе – в no-gi. У Ангелины Дукиной второй результат в разделе gi и третий – в разделе no-gi, а у Анны Коваль – серебро в разделе no-gi и бронза – в разделе gi. Дарья Попова стала третьей в обоих разделах, а Владимир Волобуев и Кирилл Егоров замкнули призовые тройки в разделе gi.

Отметим, что спортсмены являются воспитанниками ДЮСШ № 2 Белгорода, СК «Вертикаль» Белгорода, ДЮСШ Белгородского района и СК «Юность» Прохоровки. Их тренируют Дмитрий Тарасов, Евгений Завгородний, Роман Полянский и Андрей Криничный.