В Белгородской области при столкновении «Шевроле» с опорой ЛЭП пострадал 4-летний ребенок

По предварительным данным, вчера, 9 августа, около 15:20 на нулевом километре «СНТ Сосновый Бор» 27-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Круз», развила слишком большую скорость. Из-за этого машина съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП. В результате ДТП водитель и ее 4-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщалось ранее, под Белгородом «Лада Веста» врезалась в шумоизалиционный забор и перевернулась. У водителя взяли кровь на химико-токсикологическое исследование.