В Белгородской области одновременно загорелись мотоцикл и машина

Предположительно причиной пожара стала неисправность. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

В ночь с 9 на 10 августа в микрорайоне Интернациональный Старого Оскола произошел пожар. Началось с того, что полыхнул мотоцикл «Хонда Девиль». Затем огонь от него перекинулся на стоящую рядом «Шкоду Фабию». В итоге в машине пострадал салон, а также обгорело лакокрасочное покрытие на задней части автомобиля. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

- Предполагаемая причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - сообщили в Главного управления МЧС России по Белгородской области.