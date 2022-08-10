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Происшествия10 августа 2022 9:07

В Белгородской области одновременно загорелись мотоцикл и машина

Пожар произошел в микрорайоне Интернациональный Старого Оскола
Анастасия Лемешко
Предположительно причиной пожара стала неисправность.

Предположительно причиной пожара стала неисправность.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

В ночь с 9 на 10 августа в микрорайоне Интернациональный Старого Оскола произошел пожар. Началось с того, что полыхнул мотоцикл «Хонда Девиль». Затем огонь от него перекинулся на стоящую рядом «Шкоду Фабию». В итоге в машине пострадал салон, а также обгорело лакокрасочное покрытие на задней части автомобиля. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

- Предполагаемая причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - сообщили в Главного управления МЧС России по Белгородской области.