Губернатор пообещал белгородцу помочь с трудоустройством в ДНР

Белгородец попросил Вячеслава Гладкова помочь ему с поиском работы в ДНР. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На прямую линию к губернатору Белгородской области обратился местный житель с вопросом о возможности переезда в ДНР и дальнейшего трудоустройства там.

- Я родился в Белгороде, а моя мама - в Славянске Донецкой области, где я в детстве рос. Тема освобожденных территорий для меня важна. Как попасть туда на работу, близкую к специальности и опыту? – поинтересовался мужчина.

Белгородец объяснил, что по специальности он учитель истории. Работал также руководителем спортивного центра.

- Принесите в правительство Белгородской области свое резюме, и я отправлю его в правительство Донецкой народной республики. Знаю хорошо председателя правительства, попрошу, чтобы вам помогли с трудоустройством, - ответил Вячеслав Гладков.