Почему в белгородских маршрутках не объявляют остановки и при чем тут спецоперация

Губернатор рассказал, почему в маршрутках не объявляют остановки. Фото со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» у Вячеслава Гладкова спросили, почему в Белгороде не объявляют остановки в городском пассажирском транспорте. Местный житель отметил, что звукового оповещения нет даже в тех автобусах, где установлено исправное оборудование.

- Объявление остановки является обязательным правилом для перевозчиков. Минтранс Белгородской области не работает над этой проблемой длительное время. Что говорить о ЕТК и частных перевозчиках?.. Нет контроля и наказания, - считает белгородец.

Глава региона ответил, что пока нормализовать эту ситуацию не получится. В данном случае причина отнюдь не в водителях. Она связана с особенностями установленного в маршрутках оборудовании.

- Сегодня объявление остановок в автобусе – это процесс автоматический. Это не как в моем детстве, когда сидит водитель с микрофоном и объявляет, какая остановка следующая и куда автобус прибыл. Сейчас всё в рамках диспетчеризации – спутник и навигация. Идет специальная военная операция, поэтому по определенным причинам в некоторые периоды времени у нас происходят разрывы. Я думаю, что мы с вами немножко потерпим и, как только закончится, перейдем к тому формату, когда все остановки будут объявляться вовремя, - прокомментировал Вячеслав Гладков.