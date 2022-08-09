Белгородцы завоевали семь медалей на первенстве России по спортивному ориентированию

Анастасия Григорьева. Фото ЦСП Белгородской области.

В первый день соревнований в дисциплине кросс-классика победу праздновала Ольга Шмайлова (Ж18), а Анастасия Григорьева (Ж23) завоевала серебряную медаль.

Во второй день турнира в дисциплине кросс-лонг первые места заняли Григорьева и Юлия Будникова (Ж20), второй финишировала Шмайлова, третьей - Мария Новикова (Ж14).

А завершала программу первенства России трёхэтапная эстафета. Золотые медали завоевали наши юноши - Данила Неткачев, Егор Савенков и Иван Жихарев.

Поздравляем спортсменов и их тренеров Юрия Лукашова, Людмилу Богданову, Елену Шмайлову, Анатолия Ехлакова, Людмилу Новикову и Олега Мерзликина.