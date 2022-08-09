Самой вкусной в Белгородской области признали шебекинскую кашу

В Белгородской области выбрали самую вкусную кашу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На минувших выходных в рамках празднования Дня города в Белгороде состоялся традиционный фестиваль «Русская каша». Гостей потчевали, развлекали концертами, балалаечным флешмобом и учили народным промыслам.

Свои брендовые блюда представили кашевары из двадцати округов и районов области. Каждый из них порадовал гостей еще и яркой презентацией. Каши оценили не только жители и гости праздника, но и компетентное жюри. В его состав вошли представители туристической и культурной сферы области, а также профессиональные шеф-повара из Белгорода и других регионов.

На празднике раздали 10 тысяч порций лакомства. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Победителем стал Шебекинский городской округ. Второе место разделили город Белгород и Прохоровский район, третье - Алексеевский и Старооскольский городские округа, - сообщает управление по туризму Белгородской области.

Параллельно голосование за самую вкусную кашу и яркую презентацию проходило в соцсети. По его итогам приз зрительских симпатий завоевал Новооскольский городской округ.