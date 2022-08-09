В Белгородской области 10 августа снова ожидается 35-градусная жара

Белгородцам придется еще один день изнывать от нестерпимой жары. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Припозднившееся в этом году лето, похоже, решило наверстать упущенное. Второй день подряд синоптики обещают жителям Белгородской области по-настоящему знойную погоду.

В среду, 10 августа, в регионе будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью ожидается +14…+19 градусов. Днем +28…+33 градуса. Местами воздух нагреется до +35 градусов. Ветер будет дуть северный. Ночью со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем – 7-12 метров в секунду.

В такую погоду советуют больше пить воды и меньше времени проводить на солнце. Не забывайте о головных уборах. Не стоит садиться за руль при плохом самочувствии. В автомобиле обязательно должен быть запас воды и медикаментов. Если почувствовали в дороге себя нехорошо, остановитесь, умойтесь и при необходимости примите лекарства или позвоните в скорую.