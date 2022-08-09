В Белгородской области росгвардейцы за неделю изъяли девятнадцать единиц оружия

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

За первую неделю августа в рамках реализации полномочий по осуществлению госконтроля в сфере оборота оружия сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии региона проверили более 300 мест хранения оружия. Во время профилактических мероприятий выявлено 26 нарушений

Росгвардейцы изъяли у владельцев 19 единиц оружия, из них 8 охотничьих ружей жители области сдали на утилизацию за ненадобностью. В остальных случаях граждане утратили право на хранение и ношение оружия.

- По новому законодательству совершение административного правонарушения, за которое в качестве одного из видов наказания предусмотрен административный арест, влечёт аннулирование соответствующих лицензий и разрешений. Например, управление транспортным средством в состоянии опьянения, отказ от медицинского освидетельствования на трезвость или неуплата административного штрафа, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Алексей Арбузов.