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Общество9 августа 2022 7:46

Ограничение на работу аэропорта в Белгороде продлили до 17 августа

Полеты приостановлены с 24 февраля
Анастасия Лемешко
Росавиация сообщила о продлении ограничения на полеты из Белгорода.

Росавиация сообщила о продлении ограничения на полеты из Белгорода.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Полеты приостановлены с 24 февраля

Росавиация сообщила о продлении запрета на работу аэропорта в Белгороде. Полеты приостановили 24 февраля после начала спецоперации. Запрет продолжит действовать до 17 августа.

Помимо Белгорода, в списке аэропортов, на которые распространяется ограничение: Анапа, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Использовать предлагается аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Об изменениях в расписании обещают сообщить дополнительно. Уточнить Номер колл-центра аэропорта Белгорода: +7 (4722) 235-777.