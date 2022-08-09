В Строителе под Белгородом 82 человека незаконно пользовались водой

В Белгородской области сотрудники водоканала выявляют бездоговорников. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области сотрудники водоканала с июля проводят вечерние рейды. Так в городе Строителе за месяц выявили 82 человека, которые незаконно пользовались водой. После проверок больше 30 человек все-таки заключили договоры.

- Сети микрорайона ИЖС Глушинский нам передали больше года назад. Жителям разъяснили, что им необходимо заключить договор с водоканалом. Времени было достаточно. С началом вечерних рейдов по выявлению незаконных водопользователей и составления актов, люди прислушались и массово пошли заключать договоры, - прокомментировал директор филиала «Западный» Александр Шильников.

За неделю к числу абонентов также добавилось 30 жителей микрорайона Сретенский. Проверяющие отмечают, что цель рейдов – контроль за поливом огородов питьевой водой. Для этого должны использоваться промежуточные емкости. Проверяются приборы учета, их исправность и наличие пломб. Среди распространенных нарушений - незаконные врезки и полив сверх норматива.

- На конец июля было обследовано более 10 тысяч домовладений. Кроме бездоговорного пользования водой, выявлено более 150 самовольных подключений к сетям водоснабжения, у десятков абонентов найдены неработающие счетчики и счетчики без пломб, выявлены сотни незаконных счетчиков, десятки абонентов подключились к сетям до приборов учета и пользовались водой мимо счетчика, - сообщает министерство ЖКХ Белгородской области