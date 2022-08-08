Белгородка Елизавета Каменец стала призеркой чемпионата России по легкой атлетике

В Чебоксарах финишировал чемпионат России по легкой атлетике. Бронзовую награду в семиборье у женщин завоевала Елизавета Каменец, выступающая за Белгородскую область и Краснодарский край. По сумме бега на 200 метров, 800 метров, 100 метров с барьерами, прыжка в высоту, в длину, толкания ядра и метания копья) наша спортсменка набрала 5415 очков. Второй стала Юлия Сохацкая (республика Татарстан) – 5611. Победу праздновала Елена Ермолина (Краснодарский край, республика Адыгея) – 5667.

Как сообщалось ранее, МХК «Белгород» проиграл во втором спарринге «Эко-Ниве». Воронежцы взяли реванш за неудачу в первой встрече.

Тем временем, игрок «Белогорья» примет участие в Исламских играх. Мохамед Аль Хачдади отправился в Турцию.