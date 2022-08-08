МХК «Белгород» проиграл во втором спарринге «Эко-Ниве»

Наши земляки не смогли дать бой хозяевам льда, уступив с разницей в три шайбы – 3:6. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

В Боброве МХК «Белгород» провел повторный спарринг в рамках подготовки к сезону-2022/23 с местной «Эко-Нивой». После победы в первой игре по буллитам (6:5) наши земляки не смогли дать бой хозяевам льда, уступив с разницей в три шайбы – 3:6.

Перевес воронежцев был более чем внушительный, о чем свидетельствуют статистические показатели. По броскам – 69:42 в пользу «Эко-Нивы», да и в створ они куда чаще попадали – 39:28.

Как сообщалось ранее, игрок «Белогорья» примет участие в Исламских играх. Мохамед Аль Хачдади отправился в Турцию.

Тем временем, белгородский «Салют» переиграл подмосковный «Космос». Решающий гол провел Малахов.