За 6 и 7 августа в Белгородской области поймали 47 нетрезвых водителей

За минувшие выходные дни, 6 и 7 августа, сотрудники Госавтоинспекции выявили 1482 нарушения ПДД на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. От управления отстранены 47 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 20 ранее лишенных права управления. Шести водителям грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 98 административных материалов, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 183 материала.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 110 водителей. Было выявлено также 19 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 98 нарушений, связанных с нарушением пропускной способности автостекол.