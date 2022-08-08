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Общество8 августа 2022 14:06

За 6 и 7 августа в Белгородской области поймали 47 нетрезвых водителей

Шесть из них повторно сели пьяными за руль
Алексей СЕРГУНИН

За минувшие выходные дни, 6 и 7 августа, сотрудники Госавтоинспекции выявили 1482 нарушения ПДД на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. От управления отстранены 47 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 20 ранее лишенных права управления. Шести водителям грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 98 административных материалов, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 183 материала.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 110 водителей. Было выявлено также 19 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 98 нарушений, связанных с нарушением пропускной способности автостекол.