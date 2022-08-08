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Общество8 августа 2022 12:08

С 5 по 7 августа на продовольственных ярмарках Белгородской области продали более 68 тонн фермерской продукции

Торговые точки посетили порядка 36 тысяч человек
Алексей СЕРГУНИН

В 22 ярмарках с 5 по 7 августа приняли участие более 300 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, а также 36 тысяч посетителей. На торговых площадках было реализовано 68,1 тонны фермерской продукции, в том числе 7,2 тонны мясной продукции, 3,5 тонны молочной продукции, 47,8 тонны плодоовощной продукции, 4,5 тонны рыбной продукции, 1,5 тонны подсолнечного масла, 3,5 тонны мёда, а также 44,2 тысячи штук яиц куриных.

Напомним, что ярмарки «выходного дня» проводятся еженедельно. Информация регулярно размещается на официальных сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия области, сайтах администраций муниципальных образований, в региональных СМИ и социальных сетях. Реализация ярмарочной деятельности вновь показала высокий спрос населения на продовольственные и непродовольственные товары. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.