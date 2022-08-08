В Белгородской области сбили женщину на инвалидной коляске и перевозившего её мужчину

В Губкинском горокруге водитель наехал на двух человек, один из которых был в инвалидной коляске. Фото УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В воскресенье, 7 августа, в селе Скородное Губкинского городского округа произошло ДТП. По предварительным данным, в семь часов вечера на улице Молодежная 45-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» сбил двух человек.

Под колеса попали 68-летний мужчина и 69-летняя женщина, которую он перевозил в инвалидной коляске. Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области, оба получили травмы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.