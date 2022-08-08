Благодаря ЭКО в Белгородской области за три года родилось 1032 ребенка

Ежегодно в Белгородской области проводят 1200 процедур ЭКО. Фото: архив «КП».

Ежегодно в Белгородской области проводится 1200 процедур ЭКО. Благодаря этому за последние три года в регионе появились на свет 1032 ребенка. В их числе три тройни и 133 двойни.

По информации областного Минздрава, белгородцам начали оказывать медицинскую помощь с применением вспомогательных репродуктивных технологий с 2007 года. Изначально эту процедуру проводили только в Перинатальном центре областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Но с 2017 году список медучреждений расширился.

- В настоящее время указанную процедуру можно пройти в клиниках регионального, федерального подчинения, а также в частных медицинских организациях, работающих по системе ОМС, - сообщает министерство здравоохранения Белгородской области.

Для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения пациенты могут выбрать медучреждение самостоятельно.

- Оплата медицинских услуг с использованием вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств ОМС осуществляется территориальным фондом обязательного медицинского страхования, - рассказали в областном Минздраве. Ежегодно в регионе проводится 1200 таких процедур. К примеру, в 2022-м запланировано провести тысячу процедур ЭКО и двести переноса криоконсервированного эмбриона.

- Квота полностью обеспечивает всех желающих получить указанную медицинскую процедуру. Сегодня в «листе ожидания» очереди нет. Процент успешности проведённых процедур вспомогательных репродуктивных технологий в регионе составляет 35-40 процентов, - добавили в региональном Минздраве.

Пациентам, застрахованным в системе ОМС, направления на процедуру выдает министерство здравоохранения Белгородской области.