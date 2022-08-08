В Белгородской области состоится «Парад арбузов» Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Арбузы Шляховых считаются самыми вкусными во всей области. В этом году любимому летнему угощению будет посвящён целый фестиваль.

Начало мероприятия запланировано на 16:00. Гостей ждут конкурсы и игры с арбузами, прогулки верхом на лошадях, экскурсия на поле, где растут самые известные и вкусные арбузы Белогорья, фудкорт, угощение мороженым, живая музыка, фотозоны для детей и взрослых и многое другое. Детям до 14 лет - вход свободный. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.