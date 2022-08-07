Белгородский «Салют» переиграл подмосковный «Космос»

В пятом туре подопечные Виктора Навоченко сыграют 10 августа во Владивостоке с местными динамовцами. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

В матче четвертого тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» принимал дома «Космос» из Долгопрудного. Уже к перерыву хозяева сделали более чем весомую заявку на победу. Сначала Рогов поразил свои ворота на 38-й минуте, а затем Малахов закрепил перевес «Салюта» (45-я). Во втором тайме «Космос» отыграл один мяч – на 51-й минуте цель поразил Смирнов, но в итоге три очка заполучили хозяева, сделав отменный подарок белгородцам ко Дню города.

«Салют»: Ковалёв, Крикуненко, Кудреватый, Жилмостных, Ивантеев, Дудайти, Матвевнин (Сошников, 87), Белобаев (Радостев, 76), Малахов (Мавлянов, 76), Канищев (Дегтярев, 87), Дёгтев (Курзенев, 83).

После четырех туров в подгруппе 2 с девятью очками лидируют «Динамо» из Владивостока, «Калуга» и наш «Салют». Четвертое – пятое места с семью очками делят саратовский «Сокол» и дубль хабаровского СКА и наш «Салют». В пятом туре подопечные Виктора Навоченко сыграют 10 августа во Владивостоке с местными динамовцами.