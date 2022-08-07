За хранение почти 2,5 кг наркотиков белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы

Участковым ОМВД России по Корочанскому району стало известно о том, что 44-летний житель одного из сел может хранить наркотики. В ходе проверки информация подтвердилась.

Полицейские обследовали территорию домовладения мужчины с помощью служебной собаки. Под навесом между домом и летней кухней они обнаружили сушившуюся маковую солому. Общий вес изъятого составил почти 2,5 килограмма.

В соответствии с ч.2 ст. 158 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) мужчине грозит лишение свободы на срок до дести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.