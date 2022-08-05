В Белгороде открыли новый скейт-парк

Скейт-парк появился за ледовой ареной «Северский Донец» по улице Корочанской. Теперь у горожан есть новая площадка для занятий уличными видами спорта.

С этим событием жителей города поздравил глава администрации Белгорода Антон Иванов. Градоначальник отметил, что скейт-парк станет частью большого спортивно-развлекательного кластера. Здесь же появится памп-трек и большой парк аттракционов.

- Этот кластер создаст новый центр притяжения для горожан, чтобы молодежь развивалась и проводила свое свободное время с пользой, делом и интересом, - уверен Антон Иванов.

Как сообщалось ранее, в первом матче межсезонья МХК «Белгород» победил в Боброве.