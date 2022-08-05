6 августа в Белгородской области потеплеет до +32 градусов

По данным белгородских синоптиков, на территории региона 6 августа ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днём 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем 27-32 градусов выше ноля. В Белгороде ночью обещают +17+19 градусов, днем – 30-32 градуса тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В период максимальной солнечной активности - с 11 до 17 часов - старайтесь не находиться на улице долгое время.

Спасатели обращают внимание белгородцев на соблюдение требований пожарной безопасности: не разводите костры в лесу, не сжигайте мусор, траву на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенную сигарету, спички в траву. Помните что любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы.

Водителям рекомендуют перед поездкой обязательно брать с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства. Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставляйте детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.