Белгородец избил пьяного соседа

В отдел полиции №3 УМВД России по Белгороду поступило сообщение от сотрудников медицинского учреждения о том, что к ним был доставлен 25-летний местный житель с многочисленными гематомами и ссадинами. В ходе проверки участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина, проживающий в одном доме с потерпевшим.

По предварительным данным, злоумышленник, заметив в подъезде соседа, который находился в состоянии опьянения и вел себя вызывающе, сделал ему замечание и посоветовал отправиться домой. В итоге между мужчинами возникла ссора, переросшая в потасовку. В ходе конфликта белгородец нанес соседу несколько ударов кулаком в голову. Даже после того, как оппонент упал, подозреваемый не остановился и еще несколько раз ударил его.

В соответствии с ч. 1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.