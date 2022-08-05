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Общество5 августа 2022 11:06

Почти 30 официальных делегаций участвуют в праздновании Дня города Белгорода

В их числе наши города-побратимы Ниш (Сербия) и Заозерск
Алексей СЕРГУНИН
В праздничных мероприятиях участвуют члены экипажа атомной подводной лодки «Белгород».

В праздничных мероприятиях участвуют члены экипажа атомной подводной лодки «Белгород».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В столицу области для участия в мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, прибыли представители наших городов-побратимов Ниша (Сербия) и Заозерска.

В торжествах участвуют гости из Города-героя Москвы, а также Городов воинской славы Курска, Кронштадта, Наро-Фоминска, Волоколамска и Брянска.

В Белгород прибыли делегации из Липецка, городов и районов Белгородской области. В праздничных мероприятиях участвуют члены экипажа атомной подводной лодки «Белгород», белгородского землячества «Белогорье», представители белгородской войсковой части. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.