До 28 августа в Белгородской области продлили особый противопожарный режим

В постановление Правительства Белгородской области от 25 апреля 2022 года №244-пп внесено изменение о продлении на землях лесного фонда региона особого противопожарного режима с 8 августа по 28 августа.

Решение о продлении особого противопожарного режима принято в связи с установившейся сухой, жаркой и ветреной погодой, возникновением в лесах области высокой пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На период действия особого противопожарного режима ограничено пребывание граждан в лесах области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Министерство природопользования Белгородской области напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушений и их последствий, виновные несут административную или уголовную ответственность.

Информацию о фактах обнаружения лесных пожаров, нарушений лесного законодательства необходимо передавать в региональную диспетчерскую службу минприроды области по круглосуточному телефону: 8(4722)33-66-97 или по бесплатному единому федеральному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.