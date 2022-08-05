Губернатор Вячеслав Гладков поздравил жителей Белгорода с Днём города

Вячеслав Гладков: «Жизнь даётся один раз. И прожить её надо в Белгороде, самом прекрасном городе нашей великой России!». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

5 августа исполнилось 79 лет со дня освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. По традиции торжественные мероприятия начались с акции «Волна памяти». С раннего утра горожане несут цветы к Вечному огню на Соборной площади. С праздником жителей Города первого салюта глава региона Вячеслав Гладков. - Сегодня 5 августа. Что эта дата значит для нашего Белгорода? Это День его освобождения от немецко-фашистских захватчиков, это День города и День его рождения, потому что в этот день город родился заново. Белгород - уникальный, неповторимый город. Это город Победы. За свою многовековую историю он никогда не сдавался. Это город для жизни. Здесь комфортно людям всех поколений. И нашим ветеранам, и нашим детям. Белгород – это город успеха. Здесь каждый может реализовать свои самые смелые проекты и мечты. Жизнь даётся один раз. И прожить её надо в Белгороде, самом прекрасном городе нашей великой России! С праздником, дорогие белгородцы! – написал Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.