Двое молодых белгородцев задержаны оперативниками по подозрению в серии мошенничеств

Двух парней подозревают в обмане пенсионерок. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На днях по Белгороду и Старому Осколу вновь прокатилась волна мошенничеств. Всего за несколько дней жертвами обмана стали сразу семь пенсионерок. Общая сумма похищенных у них денег – порядка полутора миллиона рублей.

Аферисты звонили пожилым людям на стационарный телефон и, представляясь близким родственником, сообщали, что спровоцировали серьезное ДТП. К примеру, одной из пенсионерок мошенница под видом дочери заявила: «Мама, я попала под машину». Пока старушка не успела опомниться, в разговор включился лже-сотрудник правоохранительных органов. Назвавшись следователем, он объяснил пенсионерке, что ее дочь якобы переходила дорогу в неположенном месте и водитель, пытаясь ее объехать, врезалась в столб. Теперь управлявшая автомобилем девушка находится в реанимации, а её родственники написали заявление в полицию. Затем аферисты предлагали найти и передать им определенную сумму денег. Якобы, если удастся собрать средства на лечение пострадавшей, то виновнице ДТП удастся избежать уголовной ответственности.

Напуганные пенсионерки соглашались отдать последнее. Деньги они передавали аферистам через их посредников. Двух предполагаемых членов преступной группы уже задержали в Белгороде. По предварительным данным, 18-летний и 19-летний местные жители, как раз и выполняли роль курьеров, приезжавших к жертвам за деньгами. Затем они пересылали похищенные сбережения старушек своим подельникам. Небольшой процент парни, разумеется, оставляли себе.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.