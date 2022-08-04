Автобус для футбольного клуба «Салют» планируют приобрести до конца года

Во время прямой линии к губернатору Белгородской области с вопросом обратился молодой спортсмен. Он поинтересовался, когда будет приобретен обещанный в конце сезона 2021-2022 автобус для ФК «Салют».

- Приходите, Вячеслав Владимирович, болеть за нашу команду. Вход будет бесплатным на матче в этот день в честь освобождения Белгорода, - обратился к главе региона Максим Макаров.

Губернатор поблагодарил его за приглашение, отметив, что иногда ему удается выбраться на стадион.

- К сожалению, этоне так часто происходит. По поводу вашего вопроса – обещание практически выполнил. Деньги сформировали, помогли через бюджет города Белгорода. Сейчас идет процесс закупки. Немножко затормозился. Почему? Все-таки вопрос приобретения техники импортной достаточно непростой. Нарушены логистические связи. Надеюсь, что решим все проблемы и до конца года, до ноября, автобус будет приобретен, - ответил Вячеслав Гладков.