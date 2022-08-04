На День города синоптики обещают белгородцам кратковременные дожди

5 августа может выдаться в Белгороде слегка дождливым, но теплым. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В пятницу, 5 августа, по прогнозам синоптиков в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью и днем возможны кратковременные дожди, а местами и грозы.

Ветер будет дуть восточный. Днем – со скоростью 18-13 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в регионе составит +14…+19 градусов. Днем - +25…+30 градусов.

В самом Белгороде, жители которого 5 августа будут праздновать День города, ночью ожидается +17…+19 градусов. Днем +26…+28 градусов. Надеемся, обойдется без особых сюрпризов, и погода не подпортит белгородцам праздник.