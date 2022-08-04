Белгородка пожаловалась губернатору на отсутствие выбора вакцин от ковида

Во время прямого эфира губернатору Белгородской области задали вопрос, касающийся вакцинации от коронавируса.

- Вячеслав Владимирович, прививка – это хорошо, но когда есть выбор вакцин, - отметила Анна.

По её словам, на прошлой неделе она вместе со всей семьей хотела пройти ревакцинацию. Однако ничего, кроме «СпутникV», в городе нет вакцин.Женщина поинтересовалась, будет ли в ближайшее время выбор и чем еще можно привиться в регионе.

- Не очень понимаю, чем вас не устраивает «СпутникV». По-моему, за время вакцинации она показала себя как самая эффективная, - прокомментировал Вячеслав Гладков.

По его словам, это пока всё, что есть в регионе.

- Как только будут поставки из федерального центра, сразу об этом дополнительно сообщим, - добавил глава региона.

Вместе с тем, по данным областного Минздрава, запас вакцины «Спутник V» сейчас позволяет вакцинировать или ревакцинировать порядка 60 тысяч человек.