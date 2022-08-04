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Общество4 августа 2022 13:30

Белгородка пожаловалась губернатору на отсутствие выбора вакцин от ковида

Глава региона отметил, что «СпутникV» зарекомендовала себя как одна из самых эффективных
Анастасия Лемешко

Во время прямого эфира губернатору Белгородской области задали вопрос, касающийся вакцинации от коронавируса.

- Вячеслав Владимирович, прививка – это хорошо, но когда есть выбор вакцин, - отметила Анна.

По её словам, на прошлой неделе она вместе со всей семьей хотела пройти ревакцинацию. Однако ничего, кроме «СпутникV», в городе нет вакцин.Женщина поинтересовалась, будет ли в ближайшее время выбор и чем еще можно привиться в регионе.

- Не очень понимаю, чем вас не устраивает «СпутникV». По-моему, за время вакцинации она показала себя как самая эффективная, - прокомментировал Вячеслав Гладков.

По его словам, это пока всё, что есть в регионе.

- Как только будут поставки из федерального центра, сразу об этом дополнительно сообщим, - добавил глава региона.

Вместе с тем, по данным областного Минздрава, запас вакцины «Спутник V» сейчас позволяет вакцинировать или ревакцинировать порядка 60 тысяч человек.