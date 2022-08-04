В Белгороде перед Днем города по традиции обновили Доску Почета

Мэр города поздравил лучших тружеников с занесением на Доску Почета. фото: с сайта администрации города Белгорода.

В преддверии Дня города в Белгороде состоялось традиционное открытие обновленной Доски Почета. На нее занесли 18 коллективов и столько же работников различных сфер.

Тружеников поздравили мэр Антон Иванов, председатель горсовета Вадим Радченко и председатель Координационного совета организаций профсоюзов города Людмила Потатушкина. Церемония проходила напротив здания городской администрации.

- Ваш труд, ваш профессионализм – пример для каждого коллектива, для каждого горожанина. Вы внесли неоценимый вклад в развитие нашего любимого города, – отметил мэр Белгорода Антон Иванов.