Житель Белгородской области попросил губернатора вмешаться в «оголтелое» обустройство родника в Шопино

Губернатор Белгородской области прокомментировал ситуации с благоустройством криницы в Шопино. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

Белгородец попросил губернатора вмешаться в «оголтелое» обустройство криницы в Шопино. Напомним, уникальный источник находится в Яковлевском городском округе. Бьющие у подножия меловой горы родники образовали небольшое озеро. Температура воды здесь постоянна – от шести до восьми градусов. Рядом с источником находятся часовня и купальня. Водародника издавна считается целебной.

Житель региона отметил, что это место является визитной карточкой Белгородской области. По его мнению, сейчас ему наносится ущерб.

- Начали укладывать дорожки плиткой. На мой взгляд, это совершенно неуместно. Может, еще лес плиткой заложить. Главный принцип благоустройства таких мест – не навреди, - отметил белгородец.

Глава региона сообщил, что уже дал поручение главе администрации выехать на место.

- Знаю, что там проходило рейтинговое голосование. Работа, которая сейчас ведется, она происходит по желанию жителей района, - объяснил Вячеслав Гладков.

Он заверил, что в случае нарушений власти обязательно примут меры.