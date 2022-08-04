Белгородский студент перевел мошенникам за интим-услуги 50 тысяч рублей

Догадавшись, что гостья не придет, парень отправился писать заявление в полицию. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети

С заявлением в полицию Старого Оскола обратился 19-летний студент. Молодой человек признался, что хотел получить интимные услуги, но столкнулся с обманом. В итоге он перечислил аферисту 50 тысяч рублей.

Как объяснил парень, он нашел в Интернете тематический сайт и списался с администратором. Тот под разными предлогами стал выманивать у него деньги. Одну сумму надо было перевести в счет оплаты интим-услуг, другую в качестве страховки. Потом администратор и вовсе заявил, что из-за студента его заблокировали, после чего потребовал снова раскошелиться.

Выполнив все указания, молодой человек уже был не рад тому, что связался с нелегальным бизнесом. Тем более, жрица любви к нему так и не пришла. Догадавшись, что встреча не состоится, и набравшись печального опыта студент отправился писать заявление в полицию.

В пресс-службе областного Управления МВД рассказали, что по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас полиция пытается установить преступников. Жителям региона правоохранители настоятельно советуют не переводить деньги на незнакомые счета и номера телефонов.