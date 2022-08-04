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Общество4 августа 2022 9:59

Граждане Украины могут въехать в Россию через белгородские пункты пропуска

Они работают в четырех муниципалитетах
Анастасия Лемешко
Вячеслав Гладков ответил на вопрос о работе пунктов пропуска через границу.

Вячеслав Гладков ответил на вопрос о работе пунктов пропуска через границу.

Фото: Сайт Губернатора и Правительства Белгородской области

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» у Вячеслава Гладкова спросили, могут ли граждане Украины проехать на территорию России через Белгородскую область. Глава региона ответил, что такие пункты пропуска работают в четырех муниципалитетах.

- Могут! Через Ровеньской и Белгородский районы, Валуйский и Шебекинский городские округа, - рассказал Вячеслав Гладков.

Белгородская область с первых дней спецоперации принимает беженцев ЛНР, ДНР и Украины. Часть из них остаётся. Остальные организованными группами направляются в другие регионы.