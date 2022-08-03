Белгород украшают ко Дню города

Рабочие украсили опоры вдоль основных магистралей, кольцевые авторазвязки, мосты и путепроводы. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В честь праздничного события улицы украшают флагами, баннерами, инсталляциями и другими элементами. Они выполнены в едином стиле. Основные цвета – белый, синий и красный. Тематика – первый салют, геральдические образы и достопримечательности Белгорода.

Рабочие украсили опоры вдоль основных магистралей, кольцевые авторазвязки, мосты и путепроводы. Сейчас монтируют главную праздничную сцену и вносят последние штрихи в оформление площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.