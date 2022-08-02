Открытие больницы под Белгородом тормозится из-за превышения уровня радона

Вячеслав Гладков потребовал найти специалистов, которые помогут решить проблему. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В поселке Томаровка Яковлевского городского округа открыть больницу мешает превышение в 20 раз уровня радона. Этот вопрос вынесли на обсуждение во время оперативного совещания при губернаторе Белгородской области. Причина может крыться в изначальных проблемах со щебнем или с почвой.

Заместитель губернатора Владимир Базаров предложил перенести строительство на следующий год или же заменить объект шестью фельдшерско-акушерскими пунктами. Однако главе региона не понравилось такое решение проблемы. Он отметил, что жители Томаровки ждут открытия больницы и улучшения качества медицинских услуг.

- Врач есть - люди живут, врача нет – люди погибают. Я против переноса, - отметил Вячеслав Гладков.

Глава региона призвал привлечь к решению проблемы научное сообщество. При этом он добавил, что все нормы безопасности обязательно должны быть соблюдены.