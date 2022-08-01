Белгородские власти попытаются вернуть выпускников на родину

Вячеслав Гладков призывает мотивировать белгородских выпускников, чтобы они оставались в родном регионе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области на момент завершения 2021/22 учебного года работают 554 общеобразовательные организации. Количество обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 2 824 человека и составило 167 597 учеников. В 2021 году было создано 1 905 новых мест в школах, а в 2022 году будет создано ещё 2 600 мест. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Количество участников ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в 9 классах увеличилось с 14 424 до 15 253 человек, а в 11 классах уменьшилось с 6 585 до 5 963 человек. Самыми популярными предметами по выбору среди 9-классников стали обществознание, география и информатика. Среди 11-классников - обществознание, биология и физика. На максимальные 100 баллов по результатам ЕГЭ в регионе было выполнено 45 работ (в 2021 году - 40). Как и в прошлом году два выпускника набрали максимальный балл ЕГЭ сразу по двум предметам.

Средний тестовый балл ЕГЭ в Белгородской области превышает средний по России сразу по девяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии (более чем на семь баллов), географии, информатике, обществознанию, истории, биологии и литературе. Но по двум предметам наблюдается отставание от среднероссийского уровня.

- Я хочу обратить внимание на низкие результаты экзаменов в прошедшем учебном году по английскому языку и физике, - отметил Вячеслав Гладков. - Пока достаточно низкий старт. Положительная динамика по другим предметам может быть связана с эпидемиологическими стрессовыми условиями в 2020/21 учебном году.

По информации министерства образования Белгородской области, примерно 20 процентов выпускников уезжают учиться в топ-100 вузов других регионов.

- Нам обязательно нужно в сентябре проследить за нашими выпускниками. Как и куда они поступили? Сколько детей от нас уехало и почему? Наша экономика нуждается в сильных кадрах. У нас 24 тысячи вакансий на наших предприятиях, а работников не хватает. Поэтому прошу своих профильных заместителей подключиться к работе с учреждениями образования. Наша задача - не терять связь с выпускниками, формируя мотивацию к их возвращению в Белгородскую область, - подытожил Вячеслав Владимирович.