Доверчивый белгородец отдал аферистам 311 тысяч рублей

В ОМВД России по Яковлевскому городскому округу обратился 56-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестные под предлогом пресечения попытки незаконного оформления кредита на его имя похитили у него 311 тысяч рублей. По словам мужчины, злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников банка. Они убедили потерпевшего в необходимости самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на счета якобы «безопасных ячеек».

Поверив мошенникам, мужчина в течение двух дней через банкоматы перечислял деньги суммами по 10, 15 и 30 тысяч рублей на номера телефонов, выполнив в общей сложности 22 операции по переводу. При этом ранее сотрудники полиции проводили с потерпевшим профилактическую беседу о случаях мошенничества. О подобных фактах ему также было известно из СМИ. Несмотря на это, мужчина поддался на уловки злоумышленников, уверявших, что они не являются мошенниками и хотят ему помочь. Аферисты постоянно находились с мужчиной на связи, не давая возможности ни с кем посоветоваться.

В соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.