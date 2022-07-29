В Белгороде посетитель магазина сломал охраннику челюсть

В УМВД России по Белгороду поступило сообщение о том, что в одном из магазинов, специализирующихся на продаже алкоголя, посетитель причинил охраннику телесные повреждения. Сотрудники службы безопасности не позволили мужчине скрыться. Впоследствии он был задержан прибывшими на место происшествия полицейскими.

По предварительным данным, 31-летний ранее судимый мужчина привлек в магазине внимание охранников. По словам сотрудников службы безопасности, ранее они замечали его за мелкими хищениями. На просьбу показать содержимое рюкзака, подозреваемый ответил агрессией, сопровождающейся нецензурной бранью. Когда аргументы закончились, он нанес охраннику удар кулаком в область головы, после чего началась обоюдная драка. По заключению врачей, сотрудник торговой точки получил перелом челюсти, что повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью.

В ходе разбирательства также выяснилось, что задержанный мужчина находится в розыске за ранее совершенную кражу. По решению суда он был взят под стражу. В соответствии с ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) мужчине грозит лишения свободы на срок до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.