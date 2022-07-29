Белгородца осудили на шесть лет за хищение свыше полутора миллионов рублей и угон автомобиля

20-летний парень и его сожительница (в отношении нее дело выделено в отдельное производство) под видом работников социальной и газовой служб втирались в доверие к пожилым людям и незаконно проникали в их дома. Когда женщина отвлекала внимание хозяина, фигурант уголовного дела под различными предлогами перемещался по частному дому с целью хищения денежных средств. После совершения преступления они вместе уходили. Таким образом, менее чем за год подсудимый украл более полутора миллионов рублей, а у одной пенсионерки он похитил банковскую карту, которой оплатил покупки в магазинах и аптеках.

Еще до совершения этих преступлений мужчина вступил в преступный сговор с тремя неустановленными в ходе следствия персонами и угнал машину, на которой они передвигались в пределах Белгородского района и Белгорода.

В судебном заседании подсудимый признал вину. Наличие на иждивении трех малолетних детей, явка с повинной и активное способствование в расследовании преступлений признаны судом смягчающими обстоятельствами. По совокупности преступлений, путем частичного сложения в исправительной колонии общего режима. Приговором суда также удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму причиненного ущерба.

Белгородский областной суд не нашел оснований для смягчения назначенного наказания, о чем просил защитник осужденного в своей апелляционной жалобе, и оставил приговор районного суда без изменения. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.