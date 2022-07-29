Белгородская пенсионерка стала жертвой мошенников

С заявлением в УМВД России по Белгороду обратилась 62-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что на неё обманным путем оформили кредит. По словам женщины, неизвестные позвонили ей под видом операторов сотовой связи и сообщили об уникальной возможности смены действующего тарифа на более выгодный. Женщину заверили, что услуга абсолютно бесплатная и ей нужно только назвать коды, поступившие в смс-сообщениях, что она и сделала.

Спустя месяц на телефон пенсионерки пришло уведомление от банка о задолженности по кредиту в размере около 52 000 рублей, который женщина не брала. Потерпевшая обратилась для разбирательства в финансовое учреждение. Там она узнала, что кредит на неё был оформлен в день звонка так называемых «телефонных операторов». В итоге возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Стражи порядка проводят мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и всех обстоятельств совершенного преступления. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными. Никому не сообщайте код, указанный на обратной стороне банковской карты и поступивший в смс-уведомлении. Не предоставляйте никакую персональную информацию незнакомцам. Ни под каким предлогом не соглашайтесь по телефонному требованию переводить деньги на другие счета. Если вы стали жертвой обмана, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02.