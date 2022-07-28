В 2022-м году в Белгородской области соберут на 500 тонн арбузов больше, чем годом ранее

- В Белгородской области начинается уборка арбузов, - написал сегодня в одной из соцсетей губернатор Вячеслав Гладков. - Убедился уже в прошлом году, что самые лучшие у нас в стране - это белгородские арбузы. В этом году наши сельхозпроизводители планируют собрать больше урожая, чем в 2021 году, а точнее, 2000 тонн. Это на 500 тонн больше.

По словам главы региона, первым сбор арбузов начал Корочанский район.

- Всего этим у нас занимается 20 хозяйств, поэтому, надеюсь, как и все вы, дорогие друзья, ждём эту замечательную, большую, вкусную, сладкую ягоду, - подытожил Вячеслав Владимирович.