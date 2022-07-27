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Происшествия27 июля 2022 12:15

Белгородскую пенсионерку подозревают в краже сумки на ярмарке

Часть найденных в ней денег женщина успела потратить
Анастасия Лемешко
Большую часть похищенного полицейские успели изъять. Фото со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

Большую часть похищенного полицейские успели изъять. Фото со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В первый отдел полиции обратилась 71-летняя жительница Белгорода. Она сообщила, что у нее пропала сумка, в которой был телефон и около трех тысяч рублей. Подозреваемую оперативно вычислили. Ею оказалась 66-летняя пенсионерка.

По предварительным данным, обе женщины пришли на ярмарку. Пока одна выбирала продукты, вторая незаметно забрала оставленную на прилавке сумочку. Подозреваемая успела потратить только тысячу рублей. Остальное полицейские изъяли.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело за кражу. Максимальное наказание за такое преступление – два года лишения свободы.