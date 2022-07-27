Белгородский «Технолог-Спартак» стал чемпионом России по пляжному гандболу

Домашняя площадка принесла белгородцам чемпионский титул. Фото со страницы федерации гандбола России в VK.

В Белгороде завершился финальный тур чемпионата России по пляжному гандболу среди мужских команд. Белгородский «Технолог-Спартак», уступавший три тура подряд первое место ставропольскому «Виктору», завоевал трофей, выиграв все пять матчей на домашней площадке с одинаковым счетом 2:0.

В итоговой таблице наши земляки стали первыми с 32-мя очками. У «Виктора» второе место и 28 баллов, у краснодарского «Екатеринодара» 26 очков и бронзовые медали.

Как сообщалось ранее, легендарный белгородец Фёдор Емельяненко может завершить карьеру боем с Райаном Бейдером. Если встреча состоится, то станет реваншем. В 2019 году Фёдор техническим нокаутом проиграл бой американцу. После россиянин одержал две победы, отправив в нокаут Куинтона Джексона и Тимоти Джонсона. А в 2020-м боец из команды «Fedor Team» Вадим Немков нокаутировал Райана Бейдера.