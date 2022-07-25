26 июля в Белгородской области ожидаются дожди с грозами

По данным белгородских синоптиков, 26 июля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем +23+28 градусов. В Белгороде ночью 15-17 градусов выше ноля, днем +24+26 градусов.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.