В Белгороде неизвестные камнями забросали автобус

Вечером 24 июля в отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Костюкова и Губкина неизвестные забросали камнями автобус. На место были направлены сотрудники патрульно-постовой службы, а также следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра были обнаружены повреждения лобового и бокового стекол. Водитель и пассажиры не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Просьба к гражданам, ставшим свидетелями происшествия, обратиться в полицию по телефонам «02» или с мобильного «102».