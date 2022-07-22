Белгородца подозревают в том, что он обворовал дом друга вскоре после его смерти

Вскоре после смерти товарища злоумышленник проник в его жилище, откуда вытащил телевизор и сварочный аппарат. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Циничное преступление произошло в одном из сел Красненского района. В среду, 20 июля, в местный отдел полиции обратилась 55-летняя женщина. Она сообщила, что из дома ее сына, который недавно умер, пропало имущество. Участковые уполномоченные в тот же день вычислили подозреваемого. Им оказался 25-летний приятель покойного.

По предварительным данным, злоумышленник бывал в доме друга и знал, что окно у него не запирается. Вскоре после смерти товарища он проник в его жилище, откуда вытащил телевизор и сварочный аппарат. После этого подозреваемый позвонил своему знакомому, рассказал, что якобы забрал у жены, с которой разводится, принадлежащую ему технику и предложил купить. Получив согласие, молодой человек сбыл похищенное.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что в отношении жителя Красненского района возбужденного уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Максимальное наказание за такое преступление - шесть лет колонии.